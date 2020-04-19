19 Nisan 2020, Pazar

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Fenerbahçe bonservise hasret

Türkiye'de birçok kulüp ekonomik anlamda sorunlar yaşıyor. Bunların birçoğu da finansal olarak geçmişte iyi yönetilememenin sıkıntılarını yaşamaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de Fenerbahçe. Finansal Fair Play nedeniyle uzun süredir UEFA'nın kıskacında olan sarı-lacivertli kulüp, TFF'nin transfer harcama limiti sebebiyle de bu sezonun devre arasında istediği transferleri yapamadı. Sarı-lacivertliler, sadece oyuncu transfer ederken değil gönderirken de zarar etti. Araştırmaya göre Fenerbahçe, son 20 yılda en az 100 futbolcuyu bedavaya gönderdi.
19.04.2020
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