Olympiakos maçı öncesi flaş yorum! "Fenerbahçe'de bir şeylerin değişmesi gerekiyor"

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Olympiakos'u konuk edecek. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Fenerbahçe-Olympiakos maçı öncesinde sarı-lacivertlilerin durumunu değerlendirdi. Karaman, "Fenerbahçe'nin bir şeyleri toparlaması gerekiyor. Olympiakos zorlu bir takım ama Fenerbahçe Olympiakos'u geçebilecek seviyede." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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