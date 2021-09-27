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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de sakatlar geri dönüyor
Fenerbahçe'de sakatlardan gelen haberler yüzleri güldürdü. Sakatlıklardan ötürü tedavi gören 6 oyuncu bu hafta içerisinde sahalara dönüyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un verdiği bilgiye göre bazı futbolcuların ise antrenmanlara başlamalarına rağmen maç kadrosuna girmeleri zaman alabilir. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
27.09.2021
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