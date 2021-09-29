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Fenerbahçe-Olympiakos maçı öncesi Vitor Pereira resmen açıkladı! Steven Caulker'ı neden istemedi?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos'u konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam Steven Caulker'ı neden istemediğine açıklık getirdi ve "Caulker sistemde uygun değildi." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
29.09.2021
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