O pozisyonda el var mı? Erman Toroğlu değerlendirdi
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ağırladığı EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 45+1'de kırmızı-beyazlılarınitiraz ettiği Osayi'nin el pozisyonunu değerlendirdi. İşte detaylar...
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