Erman Toroğlu yorumladı! Osayi Samuel'in Clinton N'Jie'ye hareket penaltı mı ?
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 ile geçti. Maçın ardından Erman Toroğlu, Osayi Samuel ve Clinton N'jie arasında geçen penaltı pozisyonunu yorumladı. İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları...
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