İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Yenilgiyi özür dileyerek kapatamaz"
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, mücadelenin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ı sert sözlerle eleştirdi. İşte Tüzemen'in sözleri... | Fenerbahçe haberleri
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