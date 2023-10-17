O maçı işaret etti! "Fenerbahçe'yi zorlayan takım..."
Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 8 galibyet alan Fenerbahçe için A Spor yorumcusu Onur Özkan'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. İşte Özkan'ın sözleri... FB SPOR HABERLERİ
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