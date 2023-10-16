Erman Toroğlu'dan övgü dolu sözler! "TFF'yi tebrik ediyorum"
A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya'yı mağlup etti. Milliler bu sonuçla EURO 2024'e katılmaya hak kazandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, zorlu mücadeleden sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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