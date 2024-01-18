O isimden flaş yorum! "Özgüveni yüksek bir Fenerbahçe var"
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Adanaspor'u konuk etti. Rakibini 6 golle geçen sarı-lacivertliler, adını son 16 turuna yazdıran takım oldu. Maçın ardından A Spor yorumcusu Cem Pamiroğlu, Fenerbahçe ile ilgili flaş yorumda bulundu. İşte o sözler...
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