Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "Kilidin çözülmesi lazım"
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk 45 dakikayı yorumladı. İşte detaylar...
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