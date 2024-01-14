Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı? Erman Toroğlu yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısında attığı golü yorumladı. Toroğlu, pozisyonda ofsayt olup olmadığı konusuna açıklık getirdi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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