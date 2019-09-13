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Muriç'in serbest kalma maddesi yok

Fenerbahçe ve Kosova Milli Takım formasıyla sezona fırtına gibi giren Vedat ​Muriç'in sözleşmesinde serbest kalma maddesinin olmadığı ortaya çıktı.
13.09.2019

Fenerbahçe'de sezona iyi bir başlangıç yapan Vedat Muriç'i, avrupa'nın önemli kulüpleri takibe aldı.

Sarı lacivertli formayla 3 maçta 2 gol atan, Kosova Milli Takımı'yla Çekya ve İngiltere maçlarında toplam 2 gol, 2 asistle yıldızlaşan Vedat Muriç, Avrupa'nın gündeminde. Takım arkadaşı Max Kruse, Kosovalı golcü için Bayern Münih seviyesinde derken, İngiliz medyasında ocak ayında Premier Lig'in yolunu tutabilir yorumları yapıldı.

Vedat'ın artan performansı sonrasında oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi olup olmadığı da merak konusu oldu. Kosovalı Golcünün 4 yıllık sözleşmesinde serbest kalma maddesinin bulunmadığı öğrenildi.

25 yaşındaki futbolcunun bonservisinde tek belirleyici Fenerbahçe Spor Kulübü olacak. Sarı lacivertli yönetimin 1 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Vedat Muriç'ten beklentisi hem performans hem de finansal anlamda yüksek.

Fenerbahçe yönetimi, Vedat'ı çok büyük bir teklif olmadığı sürece sezon sonuna kadar takımda tutacak. Sarı-lacivertliler uzun vadede Kosovalı futbolcuyu Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıkartmak istiyor.

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