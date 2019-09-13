Emre Belözoğlu Alanyaspor maçında forma giyemeyecek
A Milli Takım'dan bel ağrılarıyla dönen tecrübeli oyuncu, Alanya deplasmanında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe sağlık heyetinin yaptığı kontroller sonrasında Emre Belözoğlu'nun zorlu mücadelede görev yapamayacağı kesinleşti.
39 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'in beşinci haftasında Kadıköy'de oynanacak Ankaragücü maçında sahada olması bekleniyor.
A Milli Takım'ın Andorra ile oynadığı maçın ardından bel ağrıları artan Emre, Moldova deplasmanında sahaya çıkamamıştı.
Milli oyuncunun yokluğunda yeni transfer Luiz Gustavo Alanyaspor karşısında Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına çıkacak. Ersun Yanal'ın fizik olarak hazır durumda olan Brezilyalı oyuncuyu orta sahada Tolga Ciğerci'yle birlikte ilk 11'de oynatacağı öğrenildi.
Emre'nin yanı sıra tedavileri devam eden Hasan Ali Kaldırım, Isla ve Moses da Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
- Mehmet Ekici Maccabi Tel Aviv yolunda
- Zanka: "Şampiyonluk yaşamaya geldim"
- Galatasaray - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri
- Mustafa Cengiz: "G.Saray'a karşı bir cepheleşme var"
- Galatasaray ile Kasımpaşa 31. randevuda
- Falcao'lu Aslan Paşa'yı ağırlıyor
- Beşiktaş'ta 3 yıldız Gazişehir maçı kadrosunda yok
- Fırtına'yı bekleyen zorlu maraton
- Bu dünya yıldızları boşta kaldı!
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"