Emre Belözoğlu Alanyaspor maçında forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de Emre ​Belözoğlu üzüntüsü yaşanıyor... Milli takımdan sakat dönen tecrübeli oyuncu ​Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

A Milli Takım'dan bel ağrılarıyla dönen tecrübeli oyuncu, Alanya deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe sağlık heyetinin yaptığı kontroller sonrasında Emre Belözoğlu'nun zorlu mücadelede görev yapamayacağı kesinleşti.

39 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'in beşinci haftasında Kadıköy'de oynanacak Ankaragücü maçında sahada olması bekleniyor.

A Milli Takım'ın Andorra ile oynadığı maçın ardından bel ağrıları artan Emre, Moldova deplasmanında sahaya çıkamamıştı.

Milli oyuncunun yokluğunda yeni transfer Luiz Gustavo Alanyaspor karşısında Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına çıkacak. Ersun Yanal'ın fizik olarak hazır durumda olan Brezilyalı oyuncuyu orta sahada Tolga Ciğerci'yle birlikte ilk 11'de oynatacağı öğrenildi.

Emre'nin yanı sıra tedavileri devam eden Hasan Ali Kaldırım, Isla ve Moses da Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.