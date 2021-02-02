Mesut Özil ne zaman oynayacak? Canlı yayında açıkladı

A Spor yorumcularından Emre Bol, canlı yayında Mesut Özil'in son durumunu açıkladı. Sarı lacivertlilerde yıldız oyuncunun bu akşam oyuna girmesini beklediğini ifade etti. Bol, ayrıca derbide Mesut'un ilk 11'de oynama ihtimalinin olduğunu dile getirdi. İşte o açıklama...

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