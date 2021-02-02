02 Şubat 2021, Salı
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İrfan Can Kahveci'nin transfer sürecinde neler yaşandı?
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışına girdiği İrfan Can Kahveci transferinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler oldu. Yaklaşık 1 aydır spor kamuoyunun gündemini meşgul eden yıldız futbolcu, transfer döneminin bitimine saatler kala Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Peki, İrfan Can Kahveci'nin transfer süreci nasıl gelişti ve bu dönemde neler yaşandı? İşte detaylar...
02.02.2021
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