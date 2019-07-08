08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Menajeri açıkladı! Badou Ndiaye Fenerbahçe'ye yakın
Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'ye kiralık transferinde aracılık eden menajer William D'Avila, yaptığı açıklamada geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Badou Ndiaye'nin Fenerbahçe'ye yakın olduğunu söyledi. 28 yaşındaki futbolcu için son kararı Ersun Yanal verecek.
08.07.2019
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