08 Temmuz 2019, Pazartesi

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Vedat Muriç'ten Fenerbahçe itirafı!

Süper Lig'in iki ezeli rakibi Fenerbahçe le Galatasaray'ın transfer için karşı karşıya geldiği Vedat Muriç'in transferinde mutlu sona ulaşan taraf sarı-lacivertliler oldu. Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Kosovalı golcü, imza töreninin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç'in ilk sözleri...

Giriş Tarihi: 08.07.2019 19:33 Güncelleme Tarihi: 08.07.2019 19:37
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Vedat Muriç'ten Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe Kulübü, Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç'i 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

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Vedat Muriç'ten Fenerbahçe itirafı!

Sarı lacivertli kulüp, 1994 doğumlu Kosovalı forvet için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Törende kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Damien Comolli hazır bulundu. Muriç, yeni takımında 94 numaralı formayı giyecek.

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Vedat Muriç'ten Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Vedat Muriqi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 1994 doğumlu Kosovalı forvet Vedat Muriqi'nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu. Önümüzdeki 4 yıl boyunca formamızı gurula taşıyacak olan Vedat Muriqi'ye Tükiye'nin en büyük ailesine hoş geldin diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

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Vedat Muriç'ten Fenerbahçe itirafı!

Öte yandan Fenerbahçe, Vedat Muriç'i sosyal medya hesaplarından yaptığı video paylaşımı ile duyurdu.

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Vedat Muriç'ten Fenerbahçe itirafı!

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ FENERBAHÇELİYİM"

Çocukluğundan beri Fenerbahçe'yi desteklediğini açıklayan Vedat Muriç, çok mutlu olduğunu söyledi. Sarı-lacivertli kulübün Youtube kanalında yer alan videoda, transferini FB TV'de bir haber anonsu şeklinde duyuran Vedat Muriç, "Türkiye'nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, gururluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum çubukluya kavuştuğum için onurluyum. Bu şanlı tarihe inşallah adımı yazdıracağım." diye konuştu.

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