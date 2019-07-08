08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Vedat Muriç'ten Fenerbahçe itirafı!
Süper Lig'in iki ezeli rakibi Fenerbahçe le Galatasaray'ın transfer için karşı karşıya geldiği Vedat Muriç'in transferinde mutlu sona ulaşan taraf sarı-lacivertliler oldu. Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Kosovalı golcü, imza töreninin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç'in ilk sözleri...
Giriş Tarihi: 08.07.2019 19:33 Güncelleme Tarihi: 08.07.2019 19:37
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