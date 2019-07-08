Vedat Muriç'ten Fenerbahçe itirafı!

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ FENERBAHÇELİYİM"

Çocukluğundan beri Fenerbahçe'yi desteklediğini açıklayan Vedat Muriç, çok mutlu olduğunu söyledi. Sarı-lacivertli kulübün Youtube kanalında yer alan videoda, transferini FB TV'de bir haber anonsu şeklinde duyuran Vedat Muriç, "Türkiye'nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, gururluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum çubukluya kavuştuğum için onurluyum. Bu şanlı tarihe inşallah adımı yazdıracağım." diye konuştu.