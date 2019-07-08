Fenerbahçe'ye transferde şok! Gelmekten vazgeçti

Transfer çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, şimdiden beş transferi açıklamış üç yıldızla da prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak sarı-lacivertlilerin transferine kesin gözüyle baktığı isimden şok bir haber geldi...

Giriş Tarihi: 08.07.2019 12:54 Güncelleme Tarihi: 08.07.2019 12:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





