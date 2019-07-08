08 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye transferde şok! Gelmekten vazgeçti

Transfer çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, şimdiden beş transferi açıklamış üç yıldızla da prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak sarı-lacivertlilerin transferine kesin gözüyle baktığı isimden şok bir haber geldi...

Giriş Tarihi: 08.07.2019 12:54 Güncelleme Tarihi: 08.07.2019 12:54
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Fenerbahçe'ye transferde şok! Gelmekten vazgeçti

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, taraftarlarına birbiri ardında müjdeli haberleri veriyordu.

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Fenerbahçe'ye transferde şok! Gelmekten vazgeçti

Murat Sağlam'ı kadrosuna katarak transfere başlayan Fenerbahçe, daha sonra Max Kruse, Allahyar, Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç ile sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe'ye transferde şok! Gelmekten vazgeçti

Sarı-Lacivertlilerin Garry Rodrigues, Altay Bayındır ve Kolarov ile de prensip anlaşmasına vardığı biliniyordu.

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Fenerbahçe'ye transferde şok! Gelmekten vazgeçti

Ancak Fenerbahçe'nin gözdesi için gelen haberler yönetimin canını sıktı.

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Fenerbahçe'ye transferde şok! Gelmekten vazgeçti

Vedat Muriç transferinde Galatasaray'a çalım atarak mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'nin bir başka kritik hedefi Alexandar Kolarov konusunda İtalya'dan dikkat çeken bir haber geldi.

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