Fenerbahçe Altay Bayındır'ı böyle duyurdu

Fenerbahçe, son olarak Ankaragücü forması giyen 21 yaşındaki kaleci Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, genç file bekçisinin transferini sosyal medya hesabından yayınladığı bu video ile duyurdu.