25 Mayıs 2020, Pazartesi
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Mehmet Emin Uluç: Aurelio'nun teknik ekibe katılmasının teknik direktörle alakası yok
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun futbol takımı teknik ekibinde görev almaya başladığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç aktardı. Uluç, "Beklediğimiz bir durumdu ve doğru bir karar alındı. Aurelio'nun teknik ekibe katılmasının teknik direktörle bir alakası yok" ifadelerini kullandı.
25.05.2020
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