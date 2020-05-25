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Mehmet Emin Uluç: Aurelio'nun teknik ekibe katılmasının teknik direktörle alakası yok

Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun futbol takımı teknik ekibinde görev almaya başladığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç aktardı. Uluç, "Beklediğimiz bir durumdu ve doğru bir karar alındı. Aurelio'nun teknik ekibe katılmasının teknik direktörle bir alakası yok" ifadelerini kullandı.
25.05.2020
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