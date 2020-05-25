25 Mayıs 2020, Pazartesi
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Volkan Demir: Mehmet Aurelio Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkabilecek
Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve A Spor yorumcusu Volkan Demir, sarı-lacivertli takımdaki son gelişmeleri değerlendirdi. Demir, Fenerbahçe'nin teknik heyete dahil ettiği Mehmet Aurelio'nun pro lisansının olması sebebiyle Süper Lig'de kalan 8 maçta takımın başında sahaya çıkabileceğini söyledi.
25.05.2020
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