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Volkan Demir: Mehmet Aurelio Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkabilecek

Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve A Spor yorumcusu Volkan Demir, sarı-lacivertli takımdaki son gelişmeleri değerlendirdi. Demir, Fenerbahçe'nin teknik heyete dahil ettiği Mehmet Aurelio'nun pro lisansının olması sebebiyle Süper Lig'de kalan 8 maçta takımın başında sahaya çıkabileceğini söyledi.
25.05.2020
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