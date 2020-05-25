Emre Belözoğlu: Cengiz Ünder bir fenomen

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, İtalya'dan La Gazetta dello Sport'un sorularını yanıtladı. Emre, Roma'da oynayan Cengiz Ünder'in kendisini dinlemesi halinde dünyanın en iyi futbolcularından biri olacağını söyledi.

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