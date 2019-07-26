26 Temmuz 2019, Cuma

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Maç sonrası tünel karıştı! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'nin Avusturya Kampı'nda Almanya'nın Hertha Berlin takımına karşı oynadığı ve 2-1 yenildiği maç sonrası olaylar çıktı.
26.07.2019

Emre Belözoğlu'nun, maç içerisinde çok sert fauller yapan Hertha Berlinli Torunarigha'yı tünele kadar kovaladı ve içeri girmek istedi.

Emre Belözoğlu'nun, rakibi Torunarigha'yı tünele kadar kovaladığı ve içeri girmek istediği öğrenildi. Ara ara gerginliklerin yaşandığı mücadelede maç düdüğü ile birlikte tünelde arbede meydana geldi.

Karşılaşmanın son bölümlerinde Emre Belözoğlu ve Hertha Berlinli oyuncu Torunarigha arasında çıkan tartışma maç sonuna uzandı.

Maç sonrası öfkesini kontrol edemeyen Emre Belözoğlu, tünelde rakibi Torunarigha'nın peşinden gitti. Bu sırada iki teknik heyet arasında arbede çıktı.

Çıkan olayları, polis yatıştırdı.

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