26 Temmuz 2019, Cuma

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Fransa'dan Yann M'Vila iddiası

Fransız basını, ön libero arayışındaki Fenerbahçe'nin Saint Etienne'de forma giyen yann M'Vila ile ilgilendiğini yazdı.
26.07.2019

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