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Simon Kjaer, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'nin 31 Temmuz 2017'de 12.5 milyon euro karşılığında İspanyol temsilcisi Sevilla'ya sattığı 30 yaşındaki Danimarkalı stoper Simon Kjaer tekrar çubukluyu giyiyor! Fenerbahçe ve Sevilla arasında anlaşma sağlandı. İşte detaylar...
25.07.2019

Yeni sezon öncesi stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe eski futbolcusu Simon Kjaer'le anlaşma sağladı.

2 sezon önce Sevilla'nın yolunu tutan Danimarkalı futbolcu yeniden sarı lacivertli formayı giyecek. İki kulüp yapılan sıkı pazarlıklar sonrası tüm pürüzleri giderdi.

MECBURİ SATIN ALMA ŞARTI

Sevilla'yla 2021'e kadar mukavelesi bulunan tecrübeli stoperin Fenerbahçe'ye gelişiyle ilgili maddi detaylar ise henüz açıklanmadı.

Eljif Elmas'ın transferiyle birlikte kasasına yüklü miktarda para koyan Fenerbahçe, Kjaer'i "Mecburi satın alma opsiyonlu kiralık" yöntemiyle kadrosuna katacak.

MONCHI İTİRAF ETMİŞTİ

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Fenerbahçe'yle Kjaer için görüşme yaptıklarını kısa süre önce kabul etmişti.

Kiralama ücreti ve maaş konusunda son detayların konuşulduğunun da ortaya çıktığı süreçte Eljif Elmas'ın satılması sonrası transferde eli rahatlayan sarı lacivertli ekip Kjaer'in transferinde kısa sürede mutlu sona ulaştı.

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