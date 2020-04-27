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Luis Nani: Fenerbahçe'de Los Galacticos gibiydik

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani, Türkiye'de sadece maç kazanarak şampiyon olunmadığını söyledi.
27.04.2020
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MLS Ligi ekiplerinden Orlando City forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani çarpıcı açıklamalar yaptı. Portekizli futbolcu MLS'in sosyal medya hesabından sorulara yanıt verdi.

2015-16 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Luis Nani çok konuşulacak ifadeler kullandı. Fenerbahçe'de oynadığı sezon kadro kalitesinin üst düzey olduğunu belirten Nani, "Benimle birlikte Robin Van Persie ve Diego gibi iyi oyunculardan oluşan bir kadromuz vardı. Türkiye ligi için Los Galacticos gibiydik. Ancak Türkiye'de şampiyon olmak sadece maç kazanarak olmuyor" dedi.

Daha önce formasını giydiği tüm takımları takip ettiğini dile getiren Portekizli yıldız, "Türkiye'de de güzel günler geçirdim, Fenerbahçe'nin başarılı olmasını çok isterim." ifadelerini kullandı.

Luis Nani hedefinin EURO 2020 kadrosunda yer almak olduğunu söyledi. Portekizli futbolcu, "Milli takım seviyesinde futbol oynamaya devam ettikçe, Portekiz kadrosu içinde yer almayı isterim. Tabii ki hocamın beni EURO 2020 kadrosuna almasını çok isterim ama orada olmasam bile destekleyeceğim." dedi.

33 yaşında olduğunu ve kendini hala iyi hissettiğini belirten Nani, "Oynamaya devam etme isteğim ve hırsım var. ne zaman kendimi iyi hissetmezsem, o zaman bırakırım." şeklinde konuştu.

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