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Ligin en centilmeni Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in geride kalan 7 haftasında 8 sarı kartla en centilmen takım durumunda bulunuyor.
08.10.2019

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk 7 haftalık bölümünün en centilmen takımı Fenerbahçe oldu.

Şu ana kadar yapılan 63 mücadelede toplam 316 sarı, 22 de kırmızı kart çıkarken, sarı lacivertliler en az kart gören ekip oldu. Geçtiğimiz sezon 9 kırmızı kartla ligin en hırçın iki takımından biri konumunda olan Fenerbahçe bu sezon şu ana kadar tüm maçlarını 11 kişi tamamlarken, sadece 8 sarı kart gördü.

Ligde 5. sırada bulunan sarı-lacivertli ekipte Dirar, Zanka ve Emre Belözoğlu ikişer kez, Vedat Muriç ve Luiz Gustavo ise birer kez sarı kartla cezalandırıldı. Toplam 8 sarı kartı bulunan Fenerbahçe'yi 15 sarı kartla İstikbal Mobilya Kayserispor ve Medipol Başakşehir izledi.

Süper Lig'in ilk 7 haftalık diliminde 18 takımdan 8'i, tüm maçlarını 11 kişi bitirdi. Fenerbahçe'nin yanı sıra Alanyaspor, Antalyaspor, Rizespor, Sivasspor, Kasımpaşa, Konyaspor ve Trabzonspor, ilk 7 haftalık periyotta kırmızı kart görmedi.

Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş en çok sarı kart gören ekip oldu. Milli araya 12. sırada giren siyah-beyazlı ekip, 23 sarı ve 2 kırmızı kartla hırçın bir görüntü sergiledi. Ligde 10 puanla 10. sırada bulunan son iki sezonun şampiyonu Galatasaray da 19 sarı ve 3 kırmızı kartla en fazla kart cezası alan ekipler arasında yer alıyor.

Ligde en fazla kırmızı kart ise 3 puanla son sıradaki İstikbal Mobilya Kayserispor'a çıktı. Sarı kırmızılı futbolcular, 7 maçta 5 kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kayserispor, bu kırmızı kartlardan üçünü sahasında Galatasaray'a 3-2 yenildiği maçta görerek mücadeleyi 8 kişi tamamladı. Kayserispor gibi henüz galibiyeti bulunmayan Gençlerbirliği, 7 haftalık süreçte 20 sarı, 4 de kırmızı kart görerek süper lig'de en hırçın ikinci takım oldu.

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