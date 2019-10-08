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Hasan Ali sahalara dönüyor

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece bir dakika forma giyen Hasan Ali Kaldırım'ın, milli aradan sonra oynanacak Denizlispor maçında forma giyebileceği öğrenildi.
08.10.2019

Hasan Ali Kaldırım sahalara dönmek için gün sayıyor.

Tedavi için gitiği New York'ta taban çatlağı tamamen iyileşen milli sol bekin, birkaç gün içerisinde İstanbul'a dönerek takımla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

29 yaşındaki Hasan Ali'nin maç eksiği dışında Denizlispor mücadelesinde oynamasına hiçbir engelin kalmadığı da öğrenildi.

Tecrübeli oyuncudan gelen bu haberin ardından Nabil Dirar'la ilgili ameliyat ve tedavi sürecine start verildi.

Dirar'ın kısa süre içinde ameliyat olacağı, ardından 1 aylık tedavi nedeniyle takımdan ayrı kalacağı bildirildi.

Kasık fıtığı bulunan faslı oyuncu, lig başından bu yana hasan ali kaldırım'ın yokluğu nedeniyle ameliyatını erteliyordu.

Dirar bu süreçte ağrıları olmasına rağmen maçlara iğne ile çıkarak hasan ali kaldırım'ın yokluğunda sol bekte forma giydi.

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