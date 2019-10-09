Zanka: Fenerbahçe gibisi yok

Fenerbahçe'de vazgeçilmezler arasına giren Zanka, “Daha önce böyle büyük bir kulüpte oynamamıştım. Taraftarın takıma aşkını yakından hissediyorsunuz” dedi.

Sezon başında geldiği Fenerbahçe'de vazgeçilmezler arasına gilen Zanka, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'ye gelmeden önce vatandaşı Kjaer ile Kopenhag'da birlikte oynadığı Beşiktaşlı Atiba'dan görüş aldığını belirten Danimarkalı stoper, "İyi ve olumlu şeyler söylediler Zaten burada olmaktan çok mutluyum. Kulübün anlayış sistemine uyduğumu düşünüyorum ve kültürünü öğrenmeye çalışıyorum" dedi.

'HEP HAYAL EDİYORDUM'

29 yaşındaki oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "F.Bahçe gibi büyük bir kulüpte oynamayı her zaman hayal ediyordum. Kariyerimde başka büyük takımlarda ve büyük liglerde de oynadım ama F.Bahçe gibi büyük bir kulüpte daha önce hiç oynamadım. Taraftarın takıma yönelik tutkusunu ve aşkını yakından hissediyorsunuz. Sezon ilerledikçe daha iyi olacağız. F.Bahçe'de olduğumuzun ve burada başarılı olmak için neyin gerektiğinin bilincindeyiz."

Kaptan Emre'ye övgü dolu sözler sarfeden Zanka, "Çok iyi bir kaptanımız var. Şampiyonluk için ne gerektiğini biliyor ve büyük bir tutkuyla futbol oynuyor" diyor.