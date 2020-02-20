20 Şubat 2020, Perşembe

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Levent Tüzemen: Bence risk alması gereken takım Fenerbahçe

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Ana Haber programında Fenerbahçe - Galatasaray derbisine dair flaş açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Bence risk alması gereken takım Fenerbahçe, Galatasaray değil." ifadelerini kullandı.
20.02.2020

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