20 Şubat 2020, Perşembe
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Levent Tüzemen: Bence risk alması gereken takım Fenerbahçe
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Ana Haber programında Fenerbahçe - Galatasaray derbisine dair flaş açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Bence risk alması gereken takım Fenerbahçe, Galatasaray değil." ifadelerini kullandı.
20.02.2020
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