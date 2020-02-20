Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk gol çok önemli

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmalarda ilk golü atan takım zor yeniliyor. Son 53 lig randevusunda ilk golü atan takım sadece 3 kez sahadan üzgün ayrıldı.