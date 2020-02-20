20 Şubat 2020, Perşembe
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Nihat Özdemir'den Ali Koç için flaş sözler: Bıktım artık bir insan günde 5 kere arar mı?
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kale Arkası programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uluç, "Nihat Özdemir, Ali Koç için 'bıktım artık bir insan günde 5 kere arar mı' diyor" ifadelerini kullandı.
20.02.2020
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