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Kemal Belgin: Koskoca Fenerbahçe bu kalecilerle lig oynamaz

A Spor yorumcusu Kemal Belgin, 90'A programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Belgin, "Koskoca Fenerbahçe bu kalecilerle lig oynamaz. " ifadelerini kullandı.
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