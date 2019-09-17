17 Eylül 2019, Salı
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Kemal Belgin: Koskoca Fenerbahçe bu kalecilerle lig oynamaz
A Spor yorumcusu Kemal Belgin, 90'A programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Belgin, "Koskoca Fenerbahçe bu kalecilerle lig oynamaz. " ifadelerini kullandı.
17.09.2019
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