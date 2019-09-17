Fenerbahçe'den ayrılanlar çıkışa geçti

Fenerbahçe formasıyla beklentilerin altında kalan oyunculardan ​Slimani, Ayew, Soldado, Frey ve Valbuena gittikleri takımlarda başarılı performanslara imza atıyorlar.

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyerek takımdan ayrılan Slimani, Ayew, Soldado, Frey ve Valbuena gittikleri takımları adeta sırtlıyorlar.

Fenerbahçe'de forma giydiği iki sezon boyunca oynadığı maçlar kadar forma giymediği maçlarda da şans verilmemesi eleştiri konusu olan Mathieu Valbuena, Olympiakos formasıyla ikinci baharını yaşıyor. Şampiyonlar ligi elemelerinde Medipol Başakşehir'i saf dışı bırakan yunan ekibinde Valbuena gösterdiği performansla öne çıkmıştı.

İlk maçta Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Olympiakos'un tek golünün asistini yapan Fransız futbolcu 2-0 biten rövanş maçında da ikinci golü kaydeden isim oldu. Valbuena ayrıca Yunanistan Süper Ligi'nde çıktığı 3 maçta 2 gol kaydederken Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 5 gol bir asist kaydederek takımının devler Ligi'ne katılmasında etkili oldu. Valbuena şu ana kadar çıktığı 9 maçta toplam 3 gol ve 6 asist kaydetti.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan Islam Slimani toplam 5 gole imza atabilmişti. Cezayirli futbolcu Monaco formasıyla 3 maçta 3 gol kaydetti. Sezona bambaşka bir başlangıç yapan golcü oyuncu, Fransız ekibiyle çıktığı ilk maçta Nimes'e karşı gol atma başarısı gösterirken, ikinci maçında Strasbourg'a iki gol birden attı. 3 maçın tamamında forma giyen golcü oyuncu şu ana kadar maç başına bir gol ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe'de forma giydiği sezon içerisinde protestolara maruz kalan Andre Ayew de yeni takımı Swansea City formasıyla sezona iyi başladı. Ayew, Championshıp'te çıktığı 5 maçta 2 asiste imza atarken, İngiltere Kupası'nda Northampton Town karşısında attığı 2 golle takımının 3-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.

Soldado da sezona fırtına gibi başlayan isimlerden. İspanyol golcü Granada formasıyla çıktığı ilk maçta Villareal karşısında 1 gol atarken 2 de asist yapmayı başardı.

Geçtiğimiz sezon başında 2,7 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan ancak kalitesi sürekli tartışma konusu olan Michael Frey de Nürnberg formasıyla çıkışa geçti. İkinci maçında Heidenheim karşısında asist yapan İsviçreli oyuncu, bir maç sonra Darmstadt karşısında da gol sevinci yaşadı.



