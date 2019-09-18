Fenerbahçe'de savunma çöktü
1-0 öne geçtiği mücadeleden mağlup ayrılan sarı lacivertlilerde kaleci Altay ve savunma oyuncularının yaptığı hatalar dikkat çekti.
Isla ve Hasan Ali'nin sakatlığında defansın sağında Ozan Tufan'ı, solunda Dirar'ı oynatan Ersun Yanal, Stoperde ise tercihini Zanka-Jailson ikisilinden yana kullandı. Deneyimli çalıştırıcı, Adil Rami, Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ı da yedek kulübesinde oturttu.
Tolga'nın golüyle 1-0 üstünlüğü yakalayan Fenerbahçe, ilk yarının uzatmalarında Altay-Zanka'nın anlaşmazlığı sonucunda topu ağlarında gördü.
İkinci yarının başında Jailson'un defanstan çıkarken topu kaptırması nedeniyle golü yiyen sarı lacivertlilerde, daha sonra Ozan Tufan golle sonuçlanan benzer bir hata yaptı.
3 golü de bireysel hatalar sonucu yiyen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Danimarkalı stoper Zanka'yı 68. dakikada oyundan çıkardı.
Bu sezon ligdeki ilk yenilgisi alan sarı lacivertlilerin, 5. haftadaki Ankaragücü maçına nasıl bir savunma kurgusuyla çıkacağı merakla bekleniyor.
- Abdullah Avcı'ya sürpriz ziyaret
- Başkan Erdoğan'dan Sümeyye ve Sevilay'a teşekkür mesajı
- Galatasaray Club Brugge maçı için Belçika'da
- Fatih Terim İtalyanca döktürdü! İşte o anlar...
- Alanyaspor'un 2. golünde kural hatası var mı? Toroğlu yorumladı
- Fatih Terim İtalyanca döktürdü! İşte o anlar...
- Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi paylaşımı
- Abdullah Avcı'ya sürpriz ziyaret
- Başkan Erdoğan Rıza Kayaalp'i böyle izledi
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MA�� SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"