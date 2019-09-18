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Fenerbahçe'de savunma çöktü

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 yenildiği karşılaşmaya bireysel hatalar damga vurdu. Süper Lig'de ilk mağlubiyetini Alanya deplasmanında yaşayan ​sarı-lacivertlilerde kaleci Altay ve savunma oyuncularının yaptığı hatalar yenilginin zeminini hazırladı.
18.09.2019

1-0 öne geçtiği mücadeleden mağlup ayrılan sarı lacivertlilerde kaleci Altay ve savunma oyuncularının yaptığı hatalar dikkat çekti.

Isla ve Hasan Ali'nin sakatlığında defansın sağında Ozan Tufan'ı, solunda Dirar'ı oynatan Ersun Yanal, Stoperde ise tercihini Zanka-Jailson ikisilinden yana kullandı. Deneyimli çalıştırıcı, Adil Rami, Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ı da yedek kulübesinde oturttu.

Tolga'nın golüyle 1-0 üstünlüğü yakalayan Fenerbahçe, ilk yarının uzatmalarında Altay-Zanka'nın anlaşmazlığı sonucunda topu ağlarında gördü.

İkinci yarının başında Jailson'un defanstan çıkarken topu kaptırması nedeniyle golü yiyen sarı lacivertlilerde, daha sonra Ozan Tufan golle sonuçlanan benzer bir hata yaptı.

3 golü de bireysel hatalar sonucu yiyen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Danimarkalı stoper Zanka'yı 68. dakikada oyundan çıkardı.

Bu sezon ligdeki ilk yenilgisi alan sarı lacivertlilerin, 5. haftadaki Ankaragücü maçına nasıl bir savunma kurgusuyla çıkacağı merakla bekleniyor.

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