"Kağıt helva gibi" Yıldız futbolcuya flaş eleştiri
Önümüzdeki sezonun hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano'yu 4-3 mağlup ederek tur kapısını araladı. Teknik direktör Jose Mourinho, geçtiğimiz sezon geride kalan bazı oyuncuları bu maçta değerlendirmişti. A Spor yorumcusu Şenol Ustaömer ise, o yıldız futbolcu hakkında flaş bir eleştiride bulundu. İşte o sözler...
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