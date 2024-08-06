"F.Bahçe'nin zayıf halkası..." Lille maçı öncesi flaş yorum
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. İlk maçta Fransa'da rakibi karşısında avantajlı bir skor almak isteyen sarı-lacivertliler için A Spor yorumcusu Nedim Yiğit, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte o sözler...
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