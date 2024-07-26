Flaş yorum! "Onu Jose Mourinho düşünsün"
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko ikilisiyle tehlikeli bir santrfor hattına sahip olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho için, A Spor yorumcusu Burak Kural, flaş bir yorumda bulundu. İşte detaylar...
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