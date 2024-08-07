"Çok yadırgadım" Lille yenilgisi sonrası flaş Fenerbahçe sözleri!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Lille ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, rakibine 2-1 mağlup oldu. Yenilgi sonrası A Spor yorumcusu Şenol Ustaömer, temsilmiciz Fenerbahçe'nin aldığı yenilgiyi yorumladı. İşte o sözler...
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