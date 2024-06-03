Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım sözleri!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Aziz Yıldırım seçilirse onunla çalışır mısınız ?" sorunu yanıtladı. İşte Mourinho'nun sözleri...
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