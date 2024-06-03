Jose Mourinho'dan Arda Güler sözleri!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 61 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, kendisine sorulan Arda Güler transfer sorusuna işte böyle cevap verdi. İşte detaylar...
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