Fenerbahçe'den "Özel Biri" için özel video: Mourinho evreni
Fenerbahçe Kulübü, yeni teknik direktörü Jose Mourinho için resmi sosyal medya hesabından "Haydi yolculuğumuza birlikte başlayalım" notuyla bir video paylaştı.
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