Jayden Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi! Jose Mourinho açıkladı
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde talihsiz bir sakatlık yaşadı. Yıldız oyuncunun bu durumu ile Teknik Direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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