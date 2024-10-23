FENERBAHÇE HABERLERİ | Manchester United maçında sol bekte kim oynayacak? Jose Mourinho'dan flaş açıklama
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Manchester United'ı konuk edecek. Bu mücadelede sarı-lacivertli ekipte sol bek mevkisinde kimin oynayacağı merak konusu oldu. Bu konu ile ilgili Teknik Direktör Jose Mourinho flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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