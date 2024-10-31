Fenerbahçe'de Mourinho şoku! İdmanda sakatlandı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı dev maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak kritik mücadele öncesi sarı lacivertlilerde şok bir gelişme yaşandı. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun idmanda sakatlandığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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