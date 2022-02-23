İsmail Kartal Slavia Prag - Fenerbahçe maçı öncesi konuştu!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi. İşte Kartal'ın açıklamaları... (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:41
İsmail Kartal'dan S. Prag maçı öncesi açıklamalar! 23 Şubat 2022 | 12:00
01:07
Çarpıcı F.Bahçe yorumu! "Gördüğüm en büyük sürpriz..." 23 Şubat 2022 | 12:00
00:54
Arda hakkındaki o detay! Meğer... 21 Şubat 2022 | 12:00
01:53
Arda Güler için flaş yorum! "Üzerinde durulmalı" 21 Şubat 2022 | 12:00
01:50
İki isme büyük övgü! "Baş kahraman" 21 Şubat 2022 | 12:00
00:56
Toroğlu o pozisyonu yorumladı! "Kasıtlı vuruyor" 20 Şubat 2022 | 12:00
00:45
Toroğlu'dan Löw sözleri! "Gelecek sezon..." 20 Şubat 2022 | 12:00
01:16
Toroğlu'dan Arda ve Çağtay sözleri! "Öbür seneye..." 20 Şubat 2022 | 12:00