Çarpıcı Fenerbahçe yorumu! "Gördüğüm en büyük sürpriz..."
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Sarıdağ, "Slavia Prag 4 senedir aynı hoca, aynı sistem. Bu takımı bir sezon içerisinde sürekli hocası değişen bir takım, orada yenerek turla ayrılırsa son zamanlarda gördüğüm en büyük sürpriz olur. İnşallah temsilcimiz kazanır" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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