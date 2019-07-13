Igor Angelovski: "Napoli'nin Eljif Elmas'ı istemesi onun potansiyelini gösteriyor"

Makedonya Milli Takımı Teknik Direktörü Igor Angelovski, Eljif Elmas'ın transfer süreciyle ilgili A Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. Transfer Raporu'na telefonla canlı yayında bağlanan Angelowski, "Eljif Elmas'ı çok iyi tanıyorum. Onun için onu ofansif orta saha olarak oynatıyorum. Çünkü onun asıl pozisyonu ofansif orta saha. Eljif'in Napoli'ye gidip Carlo Ancelotti ile çalışması gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Napoli'nin Eljif'le ilgilenmesi onun potansiyelini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Angelowski ayrıca "Türkiye'den teklif aldım ancak Makedonya Milli Takımı'yla olan kontratım devam ediyor" açıklamasında bulundu.