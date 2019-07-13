13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Bolupor 0-2 Fenerbahçe (Maç özeti)
Fenerbahçe, Bolu'da oynanan hazırlık maçında Boluspor'la karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında rakibi Boluspor'u 2-0 yendi. Fenerbahçe'nin gollerini Moses ve Tolga Ciğerci kaydetti.
13.07.2019
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